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Кто-то купил «новый» Fiat Multipla

Всегда увлекался так называемыми "зомби-автомобилями", поэтому всегда внимательно следил за выходом из строя моделей, когда только появлялась новая статистика продаж.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
27.08.2024, 14:42·4 мин
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Фото: Motor1.com

Всегда увлекался так называемыми "зомби-автомобилями", поэтому всегда внимательно следил за выходом из строя моделей, когда только появлялась новая статистика продаж. Все наши предыдущие истории сосредотачивались на новых, но старых автомобилях, продаваемых в Соединенных Штатах, а вот здесь речь пойдет об Европе. Это, безусловно, самый загадочный список, который мы когда-либо видели, так как в него входит немало артефактов.

Автомобильные новости Европы ссылается на аналитическую компанию Dataforce и ее полную таблицу продаж "новых" автомобилей, которые были впервые зарегистрированы с января по июль 2024 года. Один из автомобилей, который привлек мое внимание, - Fiat Multipla. Широко известный как один из самых уродливых автомобилей, когда-либо созданных, кто-то купил "новый" Multipla в прошлом месяце. Неясно, была ли это первоначальная версия (верхняя) или гораздо более красивая модель с обновленным дизайном (нижняя). Тем не менее, ему как минимум 14 лет, так как производство было завершено в 2010 году.

Фото: Motor1.com

Но необычно стилизованный шестиместный автомобиль - всего лишь один из многих автомобилей, которые были списаны много лет назад, но всё еще фигурируют в статистике продаж. Другим "зомби-автомобилем", еще старше, является Nissan 350Z, который ушел из производства в 2008 году. Кто-то, кто предпочел что-то более практичное, купил Volvo V50, универсал, который покинул рынок в 2012 году.

Мы только затрагиваем поверхность, так как есть множество мертвых, но живых автомобилей: Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type, и даже Rolls-Royce Corniche. Последний был снят с производства почти 30 лет назад, что делает его старейшим в списке продаж. О, есть также и XJS, автомобиль, производство которого Jaguar прекратил в 1996 году.

МодельПроданные единицыГод прекращения производства
Aston Martin DB712004
BMW i3162022
BMW i812020
BMW Z312002
BMW Z812003
Rolls-Royce Corniche11995
Ferrari 550/57512006
Ferrari F43012009
Jaguar S-Type22007
Jaguar XJS21996
Volvo V5012012
Volvo S8012016
Volvo V4012019
Honda Prelude12001
Mercedes SLK/SLC82020
Mercedes CL22014
Mercedes CLK12009
Nissan 350Z12008
Alfa Romeo 14712010
Alfa Romeo 15912011
Alfa Romeo GT12010
Fiat Barchetta32005
Volkswagen Beetle22019

СтОит отметить, что Dataforce проанализировала данные из всех 27 стран Евросоюза, Великобритании, а также Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), включающей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Документ по ссылке ниже показывает полный список с большим количеством автомобилей, помимо тех, на которых мы остановились. Там также нет менее четырех Countach, но стоит помнить, что Lamborghini вернула это имя несколько лет назад с моделью Countach LPI 800-4 на базе Aventador.

Почетные упоминания заслуживают VW Golf Plus, Mini Coupe, Ford Fusion и Mondeo (указаны отдельно), Ford Taurus, Polestar 1 и Skoda Roomster.

В электронном письме для Motor1 Старший автомобильный аналитик Dataforce Бенджамин Кибис подтвердил, что эти автомобили никогда ранее не были зарегистрированы и теперь находятся у своих первых владельцев:

"Отчет показывает только первичные регистрации автомобилей. Я согласен, что видеть такие старые автомобили в списке действительно запутывает. Похоже, что на складах остались некоторые остатки этих автомобилей, которые никогда не были зарегистрированы для участия в дорожном движении. В Dataforce мы не хотим изменять никакую информацию, полученную от регистрационных органов, если мы не можем быть на 100% уверены, что это ошибка."

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