Кто-то купил «новый» Fiat Multipla

Всегда увлекался так называемыми "зомби-автомобилями", поэтому всегда внимательно следил за выходом из строя моделей, когда только появлялась новая статистика продаж. Все наши предыдущие истории сосредотачивались на новых, но старых автомобилях, продаваемых в Соединенных Штатах, а вот здесь речь пойдет об Европе. Это, безусловно, самый загадочный список, который мы когда-либо видели, так как в него входит немало артефактов.
Автомобильные новости Европы ссылается на аналитическую компанию Dataforce и ее полную таблицу продаж "новых" автомобилей, которые были впервые зарегистрированы с января по июль 2024 года. Один из автомобилей, который привлек мое внимание, - Fiat Multipla. Широко известный как один из самых уродливых автомобилей, когда-либо созданных, кто-то купил "новый" Multipla в прошлом месяце. Неясно, была ли это первоначальная версия (верхняя) или гораздо более красивая модель с обновленным дизайном (нижняя). Тем не менее, ему как минимум 14 лет, так как производство было завершено в 2010 году.
Но необычно стилизованный шестиместный автомобиль - всего лишь один из многих автомобилей, которые были списаны много лет назад, но всё еще фигурируют в статистике продаж. Другим "зомби-автомобилем", еще старше, является Nissan 350Z, который ушел из производства в 2008 году. Кто-то, кто предпочел что-то более практичное, купил Volvo V50, универсал, который покинул рынок в 2012 году.
Мы только затрагиваем поверхность, так как есть множество мертвых, но живых автомобилей: Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type, и даже Rolls-Royce Corniche. Последний был снят с производства почти 30 лет назад, что делает его старейшим в списке продаж. О, есть также и XJS, автомобиль, производство которого Jaguar прекратил в 1996 году.
|Модель
|Проданные единицы
|Год прекращения производства
|Aston Martin DB7
|1
|2004
|BMW i3
|16
|2022
|BMW i8
|1
|2020
|BMW Z3
|1
|2002
|BMW Z8
|1
|2003
|Rolls-Royce Corniche
|1
|1995
|Ferrari 550/575
|1
|2006
|Ferrari F430
|1
|2009
|Jaguar S-Type
|2
|2007
|Jaguar XJS
|2
|1996
|Volvo V50
|1
|2012
|Volvo S80
|1
|2016
|Volvo V40
|1
|2019
|Honda Prelude
|1
|2001
|Mercedes SLK/SLC
|8
|2020
|Mercedes CL
|2
|2014
|Mercedes CLK
|1
|2009
|Nissan 350Z
|1
|2008
|Alfa Romeo 147
|1
|2010
|Alfa Romeo 159
|1
|2011
|Alfa Romeo GT
|1
|2010
|Fiat Barchetta
|3
|2005
|Volkswagen Beetle
|2
|2019
СтОит отметить, что Dataforce проанализировала данные из всех 27 стран Евросоюза, Великобритании, а также Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), включающей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Документ по ссылке ниже показывает полный список с большим количеством автомобилей, помимо тех, на которых мы остановились. Там также нет менее четырех Countach, но стоит помнить, что Lamborghini вернула это имя несколько лет назад с моделью Countach LPI 800-4 на базе Aventador.
Почетные упоминания заслуживают VW Golf Plus, Mini Coupe, Ford Fusion и Mondeo (указаны отдельно), Ford Taurus, Polestar 1 и Skoda Roomster.
В электронном письме для Motor1 Старший автомобильный аналитик Dataforce Бенджамин Кибис подтвердил, что эти автомобили никогда ранее не были зарегистрированы и теперь находятся у своих первых владельцев:
"Отчет показывает только первичные регистрации автомобилей. Я согласен, что видеть такие старые автомобили в списке действительно запутывает. Похоже, что на складах остались некоторые остатки этих автомобилей, которые никогда не были зарегистрированы для участия в дорожном движении. В Dataforce мы не хотим изменять никакую информацию, полученную от регистрационных органов, если мы не можем быть на 100% уверены, что это ошибка."