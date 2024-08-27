Кто-то купил «новый» Fiat Multipla

Всегда увлекался так называемыми "зомби-автомобилями", поэтому всегда внимательно следил за выходом из строя моделей, когда только появлялась новая статистика продаж. Все наши предыдущие истории сосредотачивались на новых, но старых автомобилях, продаваемых в Соединенных Штатах, а вот здесь речь пойдет об Европе. Это, безусловно, самый загадочный список, который мы когда-либо видели, так как в него входит немало артефактов.

Автомобильные новости Европы ссылается на аналитическую компанию Dataforce и ее полную таблицу продаж "новых" автомобилей, которые были впервые зарегистрированы с января по июль 2024 года. Один из автомобилей, который привлек мое внимание, - Fiat Multipla. Широко известный как один из самых уродливых автомобилей, когда-либо созданных, кто-то купил "новый" Multipla в прошлом месяце. Неясно, была ли это первоначальная версия (верхняя) или гораздо более красивая модель с обновленным дизайном (нижняя). Тем не менее, ему как минимум 14 лет, так как производство было завершено в 2010 году.

Фото: Motor1.com

Но необычно стилизованный шестиместный автомобиль - всего лишь один из многих автомобилей, которые были списаны много лет назад, но всё еще фигурируют в статистике продаж. Другим "зомби-автомобилем", еще старше, является Nissan 350Z, который ушел из производства в 2008 году. Кто-то, кто предпочел что-то более практичное, купил Volvo V50, универсал, который покинул рынок в 2012 году.

Мы только затрагиваем поверхность, так как есть множество мертвых, но живых автомобилей: Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type, и даже Rolls-Royce Corniche. Последний был снят с производства почти 30 лет назад, что делает его старейшим в списке продаж. О, есть также и XJS, автомобиль, производство которого Jaguar прекратил в 1996 году.

Модель Проданные единицы Год прекращения производства Aston Martin DB7 1 2004 BMW i3 16 2022 BMW i8 1 2020 BMW Z3 1 2002 BMW Z8 1 2003 Rolls-Royce Corniche 1 1995 Ferrari 550/575 1 2006 Ferrari F430 1 2009 Jaguar S-Type 2 2007 Jaguar XJS 2 1996 Volvo V50 1 2012 Volvo S80 1 2016 Volvo V40 1 2019 Honda Prelude 1 2001 Mercedes SLK/SLC 8 2020 Mercedes CL 2 2014 Mercedes CLK 1 2009 Nissan 350Z 1 2008 Alfa Romeo 147 1 2010 Alfa Romeo 159 1 2011 Alfa Romeo GT 1 2010 Fiat Barchetta 3 2005 Volkswagen Beetle 2 2019

СтОит отметить, что Dataforce проанализировала данные из всех 27 стран Евросоюза, Великобритании, а также Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), включающей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Документ по ссылке ниже показывает полный список с большим количеством автомобилей, помимо тех, на которых мы остановились. Там также нет менее четырех Countach, но стоит помнить, что Lamborghini вернула это имя несколько лет назад с моделью Countach LPI 800-4 на базе Aventador.

Почетные упоминания заслуживают VW Golf Plus, Mini Coupe, Ford Fusion и Mondeo (указаны отдельно), Ford Taurus, Polestar 1 и Skoda Roomster.

В электронном письме для Motor1 Старший автомобильный аналитик Dataforce Бенджамин Кибис подтвердил, что эти автомобили никогда ранее не были зарегистрированы и теперь находятся у своих первых владельцев: