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Защита рынка от дешевых импортных автомобилей необходима, считает Соколов

Недавно российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" активно отстаивал увеличение ставок утилизационного сбора. Однако теперь компания предложила еще одну идею - ограничить доступ на российский авторынок недорогих импортных автомобилей.
РедакцияР
Редакция
03.10.2024, 13:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Недавно российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" активно отстаивал увеличение ставок утилизационного сбора. Однако теперь компания предложила еще одну идею - ограничить доступ на российский авторынок недорогих импортных автомобилей.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов обратил внимание на необходимость защиты рынка от дешевых иностранных машин. По его мнению, государство должно поддержать отечественную автомобильную промышленность. Это можно сделать путем внесения изменений в действующее законодательство и защиты рынка от импортного демпинга.

Кроме того, важен и финансовый аспект: предоставление льготных займов Фондом развития промышленности, различные гранты и субсидии.

"Сами производители автомобилей должны советовать специализированным ведомствам и министрам, какими методами можно поддержать отрасль, - отметил Соколов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что сотрудники "АвтоВАЗа" выступили с предложением о возвращении льготного лизинга для легковых и коммерческих автомобилей.

Источник

Авторынок (97)Дешевые модели (5)

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