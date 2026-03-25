Mazda впервые с января вышла из числа 10 самых популярных автомобильных марок в России

На российском автомобильном рынке произошли заметные изменения: по итогам 12-й недели 2026 года компания Mazda впервые с января не вошла в десятку самых востребованных брендов. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале. За период с 16 по 22 марта по всей России было зарегистрировано 462 новых автомобиля японской марки.

Как уточняет Сергей Целиков, этот показатель оказался на 6% ниже результатов предыдущей недели. В то же время остальные бренды из первой десятки продолжают наращивать объемы продаж. Лидером по темпам роста стала китайская компания Jaecoo, чьи продажи увеличились сразу на 44%. Значительный прирост также продемонстрировали Belgee из Беларуси — рост составил 30%, российский бренд Solaris — плюс 28%, а Geely из Китая — 27%.

Самые популярные автомобильные бренды в России по итогам недели:

LADA — 5702 шт. (+17%) Haval — 3437 шт. (+15%) Tenet — 2332 шт. (+17%) Geely — 1487 шт. (+27%) Belgee — 1126 шт. (+30%) Changan — 832 шт. (+21%) Toyota — 656 шт. (+15%) Jaecoo — 605 шт. (+44%) Jetour — 601 шт. (+16%) Solaris — 504 шт. (+28%) Mazda — 462 шт. (-6%)

Ранее Сергей Целиков отмечал, что с марта 2022 года по февраль 2026 года на российский рынок было ввезено 2 млн легковых автомобилей известных мировых брендов, не относящихся к Китаю. Из них 482 тысячи автомобилей были новыми, а более 1,5 млн — с пробегом. Mazda заняла шестое место по объему ввезенных машин: за этот период в страну поступило около 25 тысяч автомобилей японского бренда.

Также сообщалось, что россияне вновь проявляют растущий интерес к привычным иномаркам. Так, в январе и феврале 2026 года в России было зарегистрировано 24,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов, что почти в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (рост составил 148%).

Автор материала: Иван Бахарев.