Mazda впервые с января вышла из числа 10 самых популярных автомобильных марок в России

На российском автомобильном рынке произошли заметные изменения: по итогам 12-й недели 2026 года компания Mazda впервые с января не вошла в десятку самых востребованных брендов. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале. За период с 16 по 22 марта по всей России было зарегистрировано 462 новых автомобиля японской марки.
Как уточняет Сергей Целиков, этот показатель оказался на 6% ниже результатов предыдущей недели. В то же время остальные бренды из первой десятки продолжают наращивать объемы продаж. Лидером по темпам роста стала китайская компания Jaecoo, чьи продажи увеличились сразу на 44%. Значительный прирост также продемонстрировали Belgee из Беларуси — рост составил 30%, российский бренд Solaris — плюс 28%, а Geely из Китая — 27%.
Самые популярные автомобильные бренды в России по итогам недели:
- LADA — 5702 шт. (+17%)
- Haval — 3437 шт. (+15%)
- Tenet — 2332 шт. (+17%)
- Geely — 1487 шт. (+27%)
- Belgee — 1126 шт. (+30%)
- Changan — 832 шт. (+21%)
- Toyota — 656 шт. (+15%)
- Jaecoo — 605 шт. (+44%)
- Jetour — 601 шт. (+16%)
- Solaris — 504 шт. (+28%)
- Mazda — 462 шт. (-6%)
Ранее Сергей Целиков отмечал, что с марта 2022 года по февраль 2026 года на российский рынок было ввезено 2 млн легковых автомобилей известных мировых брендов, не относящихся к Китаю. Из них 482 тысячи автомобилей были новыми, а более 1,5 млн — с пробегом. Mazda заняла шестое место по объему ввезенных машин: за этот период в страну поступило около 25 тысяч автомобилей японского бренда.
Также сообщалось, что россияне вновь проявляют растущий интерес к привычным иномаркам. Так, в январе и феврале 2026 года в России было зарегистрировано 24,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов, что почти в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (рост составил 148%).
Автор материала: Иван Бахарев.