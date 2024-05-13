Как дилеры избавляются от ненужных автомобилей: смена прописки или утилизация?

По мнению эксперта портала NJcar, дилеры часто выкупают машины через некоторое время, чтобы пополнить свой автопарк. Если автомобиль не находит своего покупателя, после смены владельца вернуть его производителю уже не удастся.

Существует несколько способов вернуть вложенные средства в приобретение непроданных машин. Один из вариантов - ускорить продажу, предложив эти автомобили в качестве временных заменителей клиентам, у которых машина сейчас находится в ремонте. Это позволяет дилеру получить "почти новый" автомобиль с небольшим пробегом за немного сниженную цену, что делает продажу более легкой и освобождает место на складе.

Еще один вариант - перевозить автомобили в другой регион, где на них есть спрос. Для этого необходимо изучить рынок и наладить партнерские связи с коллегами из других регионов.

Третий вариант - предоставить большие скидки или организовать аукционы. Хотя прибыль здесь будет минимальной, дилер сможет вернуть часть инвестиций и освободить место на складе.

Наиболее нежелательным сценарием является утилизация автомобилей, так как это самый неэффективный способ избавления от непроданных машин.

Фото: Carsweek.ru

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