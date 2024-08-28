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Сколько стоит минивэн для семьи в России: расчеты экспертов.

В июле 2024 года в России наблюдается снижение средней стоимости минивэнов, которая составляет 1,91 млн рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Эта цена оказалась ниже, чем средняя стоимость подержанных автомобилей в стране в целом.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
28.08.2024, 09:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В июле 2024 года в России наблюдается снижение средней стоимости минивэнов, которая составляет 1,91 млн рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Эта цена оказалась ниже, чем средняя стоимость подержанных автомобилей в стране в целом. Такие данные были опубликованы экспертами «Отчетов Авто.ру».

Статистика показывает, что в последние годы доля минивэнов на вторичном рынке автомобилей для больших семей составляет стабильные 5%. Средний возраст таких машин - 12 лет.

Более трети минивэнов имеют механическую коробку передач (35%), а 36% из них оснащены праворукой компоновкой. Некоторые модели доступны с полным приводом, но их доля составляет всего 17% от общего числа объявлений. Полноприводные версии обойдутся владельцам в два раза дороже средней цены в этом сегменте.

Эксперты также исследовали популярность минивэнов возрастом от 10 до 14 лет за первые семь месяцев 2024 года. На первом месте оказался корейский Hyundai Grand Starex, стоимостью в среднем 1,73 млн рублей. Далее следуют Chevrolet Orlando (1,22 млн рублей) и Opel Zafira (843 тыс. рублей).

В списке лидеров также значатся две модели от Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 млн и 2,16 млн рублей соответственно. Единственным представителем российского производителя в топ-10 стала LADA Largus, продаваемая на вторичном рынке за 667 тыс. рублей.

Ранее был составлен рейтинг самых доступных новых минивэнов в России, в который вошли пять моделей исключительно от китайских производителей.

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