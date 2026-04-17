Какие объемы продаж новых автомобилей у ведущих дилеров России?

По итогам минувшего года в России было реализовано 1,33 миллиона новых легковых автомобилей. На начало текущего года в стране действовали свыше 4,5 тысячи официальных дилерских контрактов, предусматривающих продажу и сервисное обслуживание легковых машин. Таким образом, в среднем каждый дилер сумел продать около 300 новых автомобилей.

Каковы достижения ведущих российских автодилеров и кто составляет их число? Ответ на этот вопрос станет известен 18 июня, когда будут подведены итоги десятой юбилейной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026», организаторами которой выступают агентство «АВТОСТАТ» и платформа Авито Авто.

В рамках премии предусмотрено несколько номинаций, в том числе категория «Организация продаж новых автомобилей». К участию в проекте приглашаются все официальные дилеры, работающие на российском рынке.

Стать претендентом на звание лучшего дилера в одной из номинаций можно, подав заявку на участие до 27 апреля включительно. Регистрация участников проходит на официальной странице премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2026» по адресу: autostat.ru/dealer_year/.