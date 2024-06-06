Статья будет неполной, если мы не уточним, что 20 мая 2024 года было продано 38 000 новых автомобилей.

С начала года объем продаж новых легковых автомобилей в России рос месяц от месяца, но в апреле этот тренд был нарушен. Несмотря на это, рынок автомобилей в России продолжает демонстрировать стабильный рост по сравнению с прошлым годом. Сможет ли эта тенденция сохраниться и в мае? Ответ на этот вопрос будет дан в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России», который состоится 7 июня в 10:00 по московскому времени.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в прямом эфире расскажут не только о результатах продаж новых легковых автомобилей за последний месяц весны, но и проведут подробный анализ по различным критериям - маркам, моделям, сегментам и другим. Особое внимание будет уделено объемам продаж коммерческого транспорта и электромобилей.

Кроме того, специалисты поделятся информацией о текущих ценах и ситуации на рынке автокредитования, а также дадут предварительную оценку ситуации на рынке подержанных автомобилей. Они также ответят на вопросы зрителей, которые можно будет задать в ходе прямого эфира.

Не пропустите «Оперативку» уже завтра! Подробную информацию о мероприятии и регистрацию для участия вы найдете по ссылке: autostat.media/operativka.