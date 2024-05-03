Автопроизводители продали в апреле в два раза больше машин, чем в марте

Вопрос: продолжился ли позитивный тренд и в апреле? Ответ на этот вопрос мы узнаем из отчета "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2024 года", который состоится 6 мая в 10:00 по московскому времени.

Важно отметить, что в марте текущего года объем продаж новых легковых автомобилей вернулся на уровень до кризиса, достигнув 146,5 тыс. единиц, что является рекордом с мая 2021 года. Подробности о продажах в апреле появятся в рамках онлайн-трансляции агентства "АВТОСТАТ". Интересно, что анализ коснется не только легковых автомобилей, но и коммерческого сектора.

Кроме того, эксперты расскажут о текущей ситуации с ценами на автомобили, импортной деятельностью и обстановкой на рынке автокредитования, а также поделятся своими ожиданиями от сегмента легковых автомобилей с пробегом. Специалисты также готовы ответить на вопросы аудитории во время прямой трансляции.

Не забывайте, что "Оперативка" состоится уже в начале следующей недели! Желающие могут ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для участия по ссылке: autostat.media/operativka.