Штайнер уверен, что McLaren никто не сможет догнать

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер выразил мнение, что команда Red Bull не сможет обогнать McLaren в текущем сезоне, несмотря на слухи о «волшебном» обновлении, которое планируется представить к Гран При США.

Штайнер подчеркнул, что расписание обновлений было разработано заранее, и сомневается, что кто-то получит значительное преимущество за счет этого паузы. Команды, по его словам, давно уже подготовились к гонкам в Остине.

«Всегда можно лучше подготовиться, но сейчас все находятся в отличной форме. Независимо от того, прошла неделя между гонками или три, я не думаю, что уровень готовности будет значительно отличаться», - добавил Штайнер.

Основной вопрос, по мнению эксперта, заключается в том, насколько новое днище поможет Red Bull. Однако он не верит, что в этом году кто-то сможет нагнать McLaren, особенно после их впечатляющего выступления в Сингапуре.

Штайнер также отметил, что гонщики Ferrari могут сыграть более значимую роль, чем на гонке в Сингапуре, где, по его мнению, они должны были опередить Макса Ферстаппена, но из-за неудачной квалификации и отсутствия ситуаций с красными флагами или выездом безопасности не смогли подняться вперед.

«Я думаю, что к концу сезона преимущество будет на стороне McLaren, но Макс сделает все возможное, чтобы сохранить свой титул», - заключил Гюнтер Штайнер.