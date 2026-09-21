В Pirelli ожидают гонку в Баку с одним пит-стопом

На Гран При Азербайджана компания Pirelli привезёт мягкую тройку составов — C3, C4 и C5. Итальянские шинники объяснили выбор перед началом этапа, который пройдёт на городской трассе.

«На некоторых улицах в Баку, по которым проходит часть трассы, был уложен новый асфальт, – говорится в сообщении Pirelli. – Работы затронули отдельные участки 2-го, 3-го и 4-го поворотов. Новый асфальт уложен лишь на некоторых участках и не должен оказать заметного влияния на поведение шин.

Эффективность резины, как это часто бывает на городских трассах в начале уик-энда, будет определяться довольно низким уровнем сцепления. При этом по ходу уик-энда состояние трассы должно заметно меняться по мере того, как на асфальте будет образовываться слой отработанной резины.

В предстоящем этапе Pirelli использует самые мягкие составы: C3 в качестве Hard, C4 — Medium, а C5 — Soft. В прошлом году выбор был на одну ступень мягче и включал C6 в качестве Soft. Однако в гонке этот состав никто не применял: гонщики предпочли более длинные отрезки и большую стратегическую гибкость, рассчитывая на C5 и C4.

В этом году расписание уик-энда перенесли на день раньше. Две первые тренировки состоятся в четверг, квалификация пройдёт в пятницу, а гонка начнётся в субботу в 15:00 по местному времени.

Фото: F1news.ru

Асфальт в Баку относительно гладкий и не слишком абразивный, поэтому износ и деградация шин должны быть очень низкими. Наиболее вероятным вариантом стратегии считается гонка с одним пит-стопом. C5 может позволить проехать особенно длинные отрезки, как это недавно было в Монце, которая имеет некоторые общие характеристики с трассой в Баку. При этом Hard многие команды могут вовсе не использовать в гонке.

Во время первых тренировок при низком уровне сцепления возможно гранулирование резины, однако, как ожидается, решающего влияния на скорость оно не окажет.

Несмотря на статус городской трассы, в Баку шины испытывают серьёзные нагрузки из-за длинной главной прямой и большого количества медленных участков с разгонами. Это типичная трасса типа разгон-торможение, где особенно важны стабильность при торможениях и максимально эффективный разгон на выходе из поворотов. Существенную роль играет и аэродинамическая эффективность: машина с низким сопротивлением может получить заметное преимущество на прямых.

Одним из наиболее интересных вопросов станет контроль температуры шин. Очень длинный участок, который полностью проезжается с педалью газа в пол от последнего до первого поворота, способствует охлаждению резины. Этому также помогают изменения в конструкции колёсных дисков. В результате может повыситься риск блокировки передних колёс при жёстком торможении.

Контролировать перегрев шин может и температура воздуха. Несмотря на тёплый климат, здания вдоль трассы создают множество затенённых участков, ограничивая повышение температуры асфальта».