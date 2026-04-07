Шарль Леклер заинтересовался покупкой новой яхты?

На страницах в социальных сетях пилота Формулы 1 Шарля Леклера появилось новое видео, подготовленное пресс-службой Ferretti Group — известного итальянского производителя роскошных яхт.

В видеоролике запечатлено, как Леклер вместе со своей супругой Александрой и их миниатюрной таксой по кличке Лео посетили верфь Riva, принадлежащую Ferretti Group. Экскурсия состоялась в порту города Специя на побережье Лигурийского моря. Гостям показали производственные цеха, где строятся яхты, а также почти завершённые модели.

Известно, что у Шарля Леклера уже есть две яхты, изготовленные на этой верфи. Первое судно — 20-метровая Riva 66 Ribelle, которую гонщик назвал Sedici («шестнадцать» по-итальянски) в честь своего гоночного номера в Формуле 1. Вторая лодка носит имя Monza — так Леклер отметил свою победу на Гран При Италии 2019 года. Эта яхта меньших габаритов, однако отличается высокой скоростью и относится к спортивной категории Sportscruisers.

Представители Ferretti Group ограничились коротким официальным комментарием, выразив радость по поводу визита гонщика Ferrari на производство. Тем не менее, можно предположить, что супруги проявляют интерес к возможному приобретению новой яхты. Официальных подтверждений этому нет, однако в комментариях поклонники уже высказали свои догадки. Один из пользователей предположил: «Это идея свадебного подарка для гонщиков Формулы 1».

Стоимость яхты Riva 66 Ribelle в комплектации, аналогичной той, которой владеет Леклер, начинается от 6 миллионов евро. Однако для Ferretti Group эта модель считается средней по классу. В ассортименте компании, к примеру, есть флагманская 34-метровая Riva 112 Dolcevita Super, цена которой более чем в два раза превышает стоимость Riva 66 Ribelle. Таким образом, даже у искушённых владельцев яхт всегда остаётся простор для новых приобретений.