Шарль Леклер намерен наступить на Макса

Великолепные новости из Майами! Шарль Леклер стартует с первого ряда в 35-й раз за карьеру. Вот это достижение!

На пресс-конференции задали вопрос: "Шарль, отличная квалификация. На этот раз вы довольны машиной?" Леклер ответил, что доволен, хотя признал, что трасса представляет определенные трудности из-за нестабильного поведения шин на втором секторе. Он также отметил, что квалификация была сложной, но второе место - отличное начало.

Монегаск рассказал о второй попытке в финале квалификации, сказав, что он решил рискнуть, но, кажется, немного переборщил. Леклер также подчеркнул, что не многим удалось улучшить свое время на последнем круге.

Шарль Леклер считает, что Ferrari в Майами более конкурентоспособна по сравнению с прошлыми гонками. Он пояснил это тем, что характеристики трассы лучше подходят под болид, и доволен улучшениями.

Касаясь шансов на борьбу с Максом Ферстаппеном в гонке, Леклер заметил, что после улучшения настроек машины они стали быстрее, что может создать большее давление на гонщика Red Bull.

Болельщиков интересует, как Шарль оценивает популярность Формулы 1 в США и что изменилось с момента начала его карьеры. Монегаск признал, что интерес к гонкам растет, что очень приятно, хотя Формула 1 пока не так популярна как в Европе.

Наконец, о болельщиках, которые обсуждали появление синего цвета на машине Ferrari. Леклер поделился, что все ожидали большего количества синего, но в целом все довольны. Он выразил удовлетворение тем, что машина все-таки осталась красной.