Шарль Леклер женился на Александре Сен-Млё

Пилот Ferrari Шарль Леклер и Александра Сен-Млё поженились в Монако накануне сезона Формулы-1, молодожёны устроили эффектную поездку по городу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.03.2026, 16:12·1 мин
Фото: F1news.ru

Гонщик команды Ferrari Шарль Леклер и его возлюбленная Александра Сен-Млё вчера официально оформили отношения, устроив свадебную церемонию в Монако. Это знаменательное событие произошло всего за неделю до старта нового сезона.

Несмотря на попытки сохранить тайну, свадьба не осталась незамеченной для поклонников пары. Молодожёны прокатились по улицам Монако на винтажной Ferrari в сопровождении почётного эскорта. Многочисленные болельщики стали свидетелями этого момента и запечатлели его на видео, которое моментально распространилось в социальных сетях. Позже Александра подтвердила произошедшее, сменив фамилию в своих аккаунтах.

Напомним, что Шарль и Александра начали встречаться в 2023 году. В ноябре того же года пара объявила о своей помолвке.

Известно, что Александра Сен-Млё имеет высшее художественное образование, полученное в престижной «Школе Лувра» в Париже. Она активно интересуется историей искусства и строит карьеру в мире моды. Согласно рейтингу GQ Sports, Леклер и Сен-Млё стали самой стильной спортивной парой 2025 года.

