Электрогрузовики Tesla Semi начнут серийное производство в конце 2025 года

По оценкам экспертов, ежегодно будет выпускаться примерно 50 000 грузовиков, и производственные мощности будут только нарастать.

Идея о производстве электрогрузовиков Tesla зародилась давно и не давала покоя инженерам компании. Уже в 2019 году появились первые новости о запуске производства грузовиков. Однако из-за сложной торгово-политической обстановки между Китаем и США этот план так и не был реализован, и мечту перенесли на неопределенный срок.

Компания Илона Маска планировала использовать китайские комплектующие для Semi и Cybercab (беспилотного такси) в США. Однако введенные недавно дополнительные пошлины на продукцию из Китая администрацией Трампа нарушили цепочку поставок. В результате тарифы выросли с 34% до 145%, что сделало импорт деталей абсолютно неэффективным, и поставки были временно приостановлены.

На прошлой неделе представители компании заявили, что прогноз по росту производства будет пересмотрен из-за непредсказуемой обстановки, усложненной торговой политикой в автомобильной отрасли. Однако изменение политического настроения безусловно повлияет на спрос на продукцию Tesla.

Несмотря на возникшие трудности, Tesla продолжает работу над Semi, и планирует начать производство электрических грузовиков в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что цены на подержанные автомобили Tesla упали вдвое.

Уточнения

Tesla — американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.