Серхио Перес: В пропущенном сезоне нашлись и положительные моменты

Серхио Перес возвращается в Формулу 1, присоединившись к новой команде Cadillac. Свои мысли о предстоящем сезоне мексиканский пилот поделился накануне Гран При в Мельбурне, рассказав о мотивации и новых целях после годичного перерыва.

Перес подчеркнул, что для коллектива наступает важный момент: «Здорово, что мы, наконец, приступаем к настоящей работе. На данной стадии для команды важно собрать всё вместе и провести гоночный уик-энд. Нам необходимо, чтобы все начали работать сообща, ведь одновременная работа в боксах с двумя машинами станет серьёзным вызовом. Но я с нетерпением всего этого жду».

Он также отметил, что прогресс команды заметен, несмотря на ограниченное время совместной работы: «Мы с каждым днём делаем огромные шаги вперёд. Если задуматься о том, сколько времени мы работаем вместе, то это всего несколько месяцев, тогда как другие команды выступают в Формуле 1 уже годами. Поэтому с этой точки зрения первый Гран При для нас – действительно большие перемены в работе и то, чего мы очень ждём».

Говоря о целях на сезон, Перес заявил, что команда стремится собрать все компоненты успеха воедино: «Для нас главная цель – выйти на такой уровень, на котором мы сможем собрать вместе все составляющие в нужный момент. Если удастся это сделать уже в начале года, тогда нас может получиться действительно хороший сезон. Мне кажется, не так важно, с чего мы начнём. Важнее, насколько сильно мы сможем прогрессировать по ходу сезона».

Пилот также поделился размышлениями о том, как год вне гонок повлиял на его отношение к спорту: «Определённо были плюсы в том, что я пропустил сезон. Изменилось моё восприятие спорта и то, как я теперь на него смотрю. Когда ты находишься внутри этого «пузыря», то думаешь, что тебя окружает очень много важных вещей. Но когда выходишь из «пузыря», то понимаешь, что они не так уж и важны».

В завершение Перес подчеркнул, что намерен воспринимать гонки так, как это было в начале карьеры: «Главное относится к гонкам так, как это было в картинге, когда всё было просто чистым удовольствием. Именно такого подхода я и собираюсь придерживаться».