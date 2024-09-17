"Крепкая семерка": вторичный автомобильный рынок России остается под контролем лидера.

В последний месяц лета 2024 года российский рынок подержанных легковых автомобилей снова покорился седану LADA 2107, который вернулся на вершину. По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе этого года было продано целых 12,8 тысячи экземпляров этой модели, что позволило ей сохранить титул лидера вторичного рынка уже в течение седьмого месяца подряд.

Кроме того, в список лидеров за август попали также две корейские модели – Kia Rio (12 тысяч штук) и Hyundai Solaris (11,3 тысячи штук). На четвертом месте оказался хэтчбек LADA 2114 («Самара-2») с результатом в 10,7 тысячи единиц. Пятое место занял Ford Focus, количество проданных которых составило 10,4 тысячи штук. Объем продаж остальных моделей на рынке составил менее 10 тысяч подержанных автомобилей.

При анализе статистики за восемь месяцев текущего года также выделяется седан LADA 2107, занимающий лидирующее положение с общим объемом продаж в 87,5 тысячи штук. На втором месте находится модель LADA 2114 («четырнадцатая») с результатом в 80,4 тысячи экземпляров. После отечественных автомобилей следуют иностранные марки: Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Подробную информацию можно найти здесь.