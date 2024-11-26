Себастьян Феттель принял участие в гонке Ле-Ман с Porsche

Директор заводской программы Porsche LMDh Урс Куратле подтвердил возможное участие Себастьяна Феттеля в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2025 году. В интервью для телеканала RTL Феттель заявил, что рассматривает вариант возвращения к гонкам, однако не связывает это с Формулой 1.

«Я определённо не думаю о Формуле 1, но в будущем, возможно, вернусь за руль другой гоночной машины. Это может произойти в 2025-м, но на данный момент решение не принято», - отметил четырёхкратный чемпион мира.

Феттель также подчеркнул, что, хотя ему нелегко покинуть мир Формулы 1, любой спортсмен переходит на новый этап в определенный момент: «От меня часто спрашивают, не скучаю ли я по Формуле 1. Конечно, скучаю, но у всех спортсменов наступает время для новых вызовов. Это естественный ход событий».

По поводу участия в Ле-Мане в составе команды Porsche Феттель заметил: «Это вполне возможно. Но я всегда ставлю перед собой определённые цели и амбиции, поэтому перед тем как принять решение, мне нужно хорошо продумать все нюансы и быть готовым уделить этому достаточно времени. Разумеется, гонки на стойкость совершенно отличаются от Формулы 1, где проводится 24 заезда в сезон».