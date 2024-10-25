Возвращение Scout: знакомьтесь с внедорожником Traveler SUV и пикапом Terra

Возвращение Scout. Бренд вернулся после 44-летнего перерыва и представил два новых концепта, серийные модели – внедорожник Traveler и грузовик Terra. Оба автомобиля черпают вдохновение из оригинальных Scout, выпускавшихся с 1961 по 1980 год компанией International Harvester. Однако у бренда будет не только две чисто электрические модели.

Harvester предлагает опциональную систему с дополнительным запасом энергии – бензиновый генератор, увеличивающий запас хода до более чем 500 миль. Электромобили сами по себе смогут проехать до 350 миль. Scout не предоставил официальных характеристик, но компания утверждает, что электромобили смогут разгоняться до 60 миль в час всего за 3,5 секунды благодаря почти 1,000 фунт-футов оцененного крутящего момента.

Фото: Motor1.com Концепции Scout Traveler и Terra

Новые Scout, созданные на новой собственной платформе на раме, смогут быть оснащены шинами до 35 дюймов. Они будут иметь более одного фута дорожного просвета и почти три фута способности проезда через воду. Среди механических улучшений для внедорожников: отключаемый передний стабилизатор, передние и задние механические блокировки и прочный задний мост.

Scout предполагает, что внедорожник Traveler сможет буксировать более 7,000 фунтов, в то время как грузовик Terra сможет тянуть более 10,000 фунтов. Оба смогут перевозить почти 2,000 фунтов груза. Автомобили Scout будут использовать стандарт зарядки для Северной Америки и обладать 800-вольтовой архитектурой, двунаправленной зарядкой и возможностью зарядки до 350 киловатт.

У Scout Terra будет 5,5-футовая кузовная платформа с двумя розетками питания 120 вольт и одной 240 вольт. Traveler оснащен интегрированным держателем запасного колеса, способным вмещать запасное колесо полноразмером до 35 дюймов. Terra truck может поместить запасное колесо диаметром до 33 дюймов внизу, но клиенты могут выбрать держатель для колеса в кузове, способный вместить запаску диаметром 35 дюймов.

Внутри тактильное управление климатом находится под большим центральным экраном, Scout черпает дизайн из оригинального Scout II. Автопроизводитель предложит Terra truck с доступным передним сиденьем-скамейкой, заменяющим многофункциональную центральную консоль. Также будут механические дверные ручки.

Желающие могут зарезервировать предпочитаемую модель уже сегодня всего за $100. Начальный уровень Traveler будет стоить около $50,000 с учетом скидок, в то время как Terra Truck будет иметь ценник в $51,500, розничные цены на оба начнутся менее чем с $60,000. К сожалению, тем, кто заплатил $100, придется немного подождать своего автомобиля – Scout планирует начать производство в 2027 году.

Фото: Motor1.com Концепт Scout Traveler