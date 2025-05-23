Подозреваемая в мошенничестве фирма по парковке на аэропорту обвинена в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем клиента

Одна из фирм аэропортовских парковок попала под обвинения в недобросовестной деятельности, поскольку водители вернулись из отпуска и обнаружили, что их автомобили были повреждены, проехали много миль и даже участвовали в дорожно-транспортном происшествии.

В апреле Софи Роуз вернулась в аэропорт Станстед после своей поездки на Дублин на день рождения и обнаружила, что ее автомобиль был поврежден на сумму в £6,500 после предполагаемого участия в дорожно-транспортном происшествии в Харлоу – в 14 милях от аэропорта.

Миссис Роуз ранее оплатила услугу парковки meet-and-greet через фирму под названием GetAwayEssentials.com Ltd, которая торгует под именем ‘Keir Allan’. На момент бронирования Keir Allan описывал себя как сервис, предлагающий «безопасную» парковку.

Однако по возвращении в Великобританию миссис Роуз рассказала BBC, что нашла свой автомобиль с «поднятым багажником и полностью разбитым бампером».

Основанная в августе прошлого года, Keir Allan настаивает на своей невиновности и несостоятельности по поводу повреждения автомобиля, и до сих пор оспаривает стоимость ремонта. По информации BBC, директор фирмы Муса Ахмед также поставил под сомнение стоимость ремонта, указанную миссис Роуз, утверждая, что исход дела теперь лежит на гражданских судах.