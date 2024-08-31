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Наука: Я потерял много в скоростных поворотах

В прошлом сезоне Карлос Сайнс выиграл квалификацию на Гран При Италии в Монце, но на этот раз испанский пилот лишь пятым. Следующий за ним – Шарль Леклер, финишировавший на четвёртой позиции. Шарль Леклер: «Сложный уик-энд.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В прошлом сезоне Карлос Сайнс выиграл квалификацию на Гран При Италии в Монце, но на этот раз испанский пилот лишь пятым. Следующий за ним – Шарль Леклер, финишировавший на четвёртой позиции.

Шарль Леклер: «Сложный уик-энд. В первые дни тренировок у нас были проблемы с поворачиваемостью машины, но утром в субботу они исчезли. Однако в квалификации проблемы вернулись. Мы теряли время в первом секторе трассы, в то время как второй и третий секторы проходили быстрее. Сегодняшний подиум не равно победе, но я надеюсь завтра попасть в тройку лидеров».

Карлос Сайнс: «Падение температуры асфальта в заключительной части квалификации негативно сказалось на работе покрышек. По сравнению с предыдущими сессиями я уступил в скорости в быстрых поворотах. Жаль, что я финишировал только пятым. Хотя первый сектор трассы меня порадовал, и мы попробовали улучшить поведение машины, увеличив угол атаки переднего антикрыла. Но это негативно отразилось на скорости в поворотах. Возможно, снижение температуры асфальта лишило нас нескольких десятых секунды, но мы дали бой до конца».

Источник

Карлос Сайнс-младший (82)Шарль Леклер (51)Ferrari (198)

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