Наука: Я потерял много в скоростных поворотах

В прошлом сезоне Карлос Сайнс выиграл квалификацию на Гран При Италии в Монце, но на этот раз испанский пилот лишь пятым. Следующий за ним – Шарль Леклер, финишировавший на четвёртой позиции.

Шарль Леклер: «Сложный уик-энд. В первые дни тренировок у нас были проблемы с поворачиваемостью машины, но утром в субботу они исчезли. Однако в квалификации проблемы вернулись. Мы теряли время в первом секторе трассы, в то время как второй и третий секторы проходили быстрее. Сегодняшний подиум не равно победе, но я надеюсь завтра попасть в тройку лидеров».

Карлос Сайнс: «Падение температуры асфальта в заключительной части квалификации негативно сказалось на работе покрышек. По сравнению с предыдущими сессиями я уступил в скорости в быстрых поворотах. Жаль, что я финишировал только пятым. Хотя первый сектор трассы меня порадовал, и мы попробовали улучшить поведение машины, увеличив угол атаки переднего антикрыла. Но это негативно отразилось на скорости в поворотах. Возможно, снижение температуры асфальта лишило нас нескольких десятых секунды, но мы дали бой до конца».