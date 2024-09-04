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Карлос Сайнс: У нас есть все шансы бороться за Кубок конструкторов

За восемь этапов до завершения гоночного сезона итальянская команда Ferrari занимает третье место в общекомандном зачёте, отставая от Red Bull на тридцать девять очков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2024, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

За восемь этапов до завершения гоночного сезона итальянская команда Ferrari занимает третье место в общекомандном зачёте, отставая от Red Bull на тридцать девять очков. Гонщик Формулы 1 Карлос Сайнс уверен в том, что у его команды есть все шансы на борьбу за первую строчку в чемпионате.

«Мы показали себя с хорошей стороны на предыдущем этапе в Монце, где смогли на равных состязаться с McLaren, – отметил Карлос Сайнс в интервью для издания Racingnews365. – На итальянской гоночной трассе мы заработали больше очков, чем любая другая команда, что может оказаться ключевым фактором для нас в борьбе за титул в общем зачёте».

«Я убежден, что если мы продолжим показывать высокую скорость и на других автодромах, то сможем принять участие в схватке с McLaren и Red Bull за верхние места».

Однако гонщик признал, что каждая трасса имеет свои особенности: «Монца – это особый случай. Важно увидеть, как мы проявим себя на более типичных трассах чемпионата. Только после этого станет ясно, насколько эффективны будут наши обновления и способны ли они помочь нам бороться за победу в каждом гонке до самого финала сезона».

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