По итогам пятничных тренировок в Катаре Алекс Элбон и Карлос Сайнс заявили, что пока не нашли оптимальные настройки машины. При этом гонщики Williams рассчитывают улучшить свои позиции к субботней квалификации.

Алекс Элбон (14-й): «Непростая пятница из-за того, что с шинами сложно работать. На длинных сериях кругов особенно сильно мешает гранулирование резины. Эта проблема есть у всех команд, и вряд ли она исчезнет. Надеюсь, мы сможем найти какие-то решения и внести необходимые изменения в настройках к субботе.

Для квалификации и гонки необходимы совершенно разные настройки. Найти подходящий компромисс будет очень сложно, но мы постараемся».

Карлос Сайнс (16-й): «Пятница прошла относительно спокойно. Эта трасса не очень подходит нашей машине, да и всем командам непросто найти баланс между стремлением атаковать на довольно абразивном асфальте и необходимостью беречь шины.

Нам пока не удавалось добиться стабильного баланса на протяжении всего круга, из-за чего в нескольких поворотах машину срывало с траектории. Думаю, небольшие корректировки настроек позволят добиться от неё немного большего. Сегодня вечером поработаем над этим, чтобы в субботу побороться за хороший результат в квалификации».