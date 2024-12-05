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Победа в КК: как попрощаться с Ferrari, по мнению специалистов

Карлос Сайнс готовится к последней гонке с Ferrari. В интервью в Абу-Даби пилот выразил надежду на победу в Кубке конструкторов, хотя отставание от McLaren составляет 21 очко. «Думаю, нас ждет очень эмоциональный уик-энд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.12.2024, 15:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс готовится к последней гонке с Ferrari. В интервью в Абу-Даби пилот выразил надежду на победу в Кубке конструкторов, хотя отставание от McLaren составляет 21 очко.

«Думаю, нас ждет очень эмоциональный уик-энд. Не только потому, что я покидаю команду, но и из-за борьбы за Кубок конструкторов. Для меня год оказался сложным из-за различных событий, но я рад, что все уладил и прихожу к концу сезона в хорошей форме. Я готов к борьбе,» - поделился испанец.

Сайнс отметил, что борьба будет ожесточенной. Он упомянул не только Ferrari и McLaren, но и Mercedes с Red Bull. Разница между командами минимальная, и результат зависит от различных факторов. На предыдущем этапе McLaren казалась сильнее, но победу одержал Ферстаппен. Пилот подчеркнул, что результат будет ясен после тренировок на новой трассе.

Победа в Кубке конструкторов станет отличным завершением сотрудничества с Ferrari для Сайнса. Он подчеркнул, что команда была его домом в течение четырех лет, и он старался добиваться успеха и наслаждаться каждой минутой работы.

«Отыграть отставание не будет легкой задачей, поскольку мы уступаем более двадцати очков одной из самых быстрых машин. Нам нужно идеальное выступление и надеяться на неудачи соперников, чтобы добиться успеха,» - прокомментировал гонщик.

Сайнс уверен, что, хоть это и сложно, он готов к такому вызову. Пилот заверил, что команда сделает все возможное, чтобы показать себя в лучшем свете, что бы ни случилось.

Источник

Карлос Сайнс-младший (119)Ferrari (293)

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