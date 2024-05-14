Новый седан, который считается самым надежным и долговечным в мире, появился в России. Интересует его цена?

Самый надежный седан в мире, Toyota Avalon, продолжает свою успешную продажу на российских рынках, сообщает портал HotCars. С марта текущего года минимальная цена на эту модель остается прежней и составляет 3 750 000 рублей, уточнили в информационном ресурсе «Автоновости дня».

Официальный дилер Toyota из Саратова предлагает седан 2022 года выпуска в комплектации Progressive Edition за указанную сумму, включая в себя различные опции: датчики света и контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с большим тачскрином, люк в крыше и 17-дюймовые литые диски.

Базовый двигатель - 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 178 л.с. в паре с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Модели с двигателем 2,5 литра, который работает с восьмиступенчатым автоматом и выдаёт 209 л.с., стоят дороже - от 4 114 200 рублей. Предложение от мультибрендового автосалона из Волгограда включает доставку «под ключ» с активным ЭПТС и полным пакетом документов.

На крупных российских ресурсах по продаже автомобилей сейчас можно найти несколько десятков новых Toyota Avalon. Они доступны в различных городах, таких как Омск, Пенза, Волгоград, Екатеринбург, а также в городе Красный Пахарь Курской области, где цена достигает 5 750 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Toyota Avalon начал поставляться в Россию по параллельному импорту в 2022 году, став прямой альтернативой покинувшей рынок Camry. Avalon превосходит Camry по длине (на 105 мм, 4990 мм) и колесной базе (на 45 мм, 2870 мм).

Обе модели построены на одной платформе GA-K семейства TNGA, что обеспечивает им идентичные подвески: спереди - стандартные стойки типа «МакФерсон», сзади - полноценная многорычажная подвеска.

Согласно экспертам iSeeCars, Toyota Avalon признан самым надежным седаном на рынке, способным проехать более 400 тыс. километров без серьезных проблем. На втором месте по надежности оказалась Honda Accord, а на третьем - Toyota Camry.