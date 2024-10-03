Самый компактный кроссовер Lexus теперь доступен в России

Новый маленький SUV помогает женщине в ее повседневных делах. Этот автомобиль недавно появился на рынке и уже доступен в России. Кроссоверы Lexus LBX субкомпактной комплектации теперь можно приобрести у дилеров. Автомобили были доставлены из Южной Кореи и предлагаются как под заказ, так и в наличии.

В линейке Toyota Lexus LBX занимает самую компактную позицию. Его длина составляет всего 4,2 метра, ширина – 1,8 метра, а высота – 1,6 метра. Расстояние между осями – 2,6 метра. Российским автолюбителям доступна гибридная версия. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем в паре с электромотором, общая мощность которых составляет 136 лошадиных сил. Привод передний.

Цены на кроссоверы LBX в России начинаются от 6 025 000 рублей. Новинка уже вызвала интерес у покупателей, благодаря своим компактным размерам и гибридной установке, что делает ее привлекательным вариантом для городского использования.