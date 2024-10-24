Электромобиль стал самым продаваемым автомобилем в Европе

Эксперты портала «Автостат» поделились данными о самых популярных автомобилях в Европе за сентябрь 2024 года. В лидерах - Tesla Model Y, несмотря на 1% снижение продаж по сравнению с прошлым годом. Всего европейцы купили 28 876 этих автомобилей.

На втором месте идет компактный Renault Clio, разошедшийся в количестве 20 708 штук, что означает снижение на 3%. Dacia Sandero занимает третью строчку с 18 960 проданными машинами (-2%). Несмотря на это, именно этот автомобиль лидировал в продажах в предыдущие месяцы.

Обратим внимание на резкий рост популярности кроссовера Volkswagen Tiguan - дилеры смогли реализовать 17 670 таких машин, увеличив продажи на 30%. Kia Sportage с 16 697 проданными штуками (+15%) дополняет пятерку лидеров, являясь единственным корейским автомобилем в ТОП-10.

Шестое место занимает компактный Peugeot 208 с 16 350 проданными автомобилями, однако с наихудшей динамикой продаж (-26%). Volkswagen Golf также теряет покупателей, упав на 19% до 15 776 штук. Toyota Yaris Cross пользуется спросом - 15 714 проданных машин (+15%).

Среди лидеров ТОП-10 также присутствует еще одна модель от Volkswagen - Polo, которая нашла 15 299 покупателей (+12%). Замыкает десятку лидеров Ford Puma - 15 141 проданный автомобиль с падением продаж на 16%.

Ранее на портале были опубликованы материалы об успехах автомобильных заводов в России, где производство новых автомобилей продолжает расти на высоких темпах.