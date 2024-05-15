Стоимость самой востребованной модели Mazda, привезенной параллельно, увеличилась к концу мая.

В 2023 году список самых востребованных автомобилей параллельного импорта пополнили две модели Mazda - CX-4 (2208 штук) и Atenza (1999 штук). Доля этого японского производителя составила 8,6% от общего объема продаж за прошлый год.

По данным портала CarsWeek.ru, в мае 2024 года журналисты выяснили стоимость популярной модели «параллельного» импорта Mazda. На специализированных площадках сегодня представлено значительное количество объявлений о продаже этого автомобиля. Самый доступный седан можно приобрести за 3,8 миллиона рублей. Кроме того, в продаже появились машины 2023 года выпуска, а также расширился список доступных комплектаций.

Например, дилер из Москвы предлагает приобрести Mazda6 третьего поколения (второй рестайлинг) в комплектации Blue Sky Deluxe с 2-литровым 158-сильным бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом по цене 3,8 миллиона рублей. Этот седан оснащен светодиодной оптикой, системами дистанционного управления освещением и дождем, 2-зонным климат-контролем, круиз-контролем, мультифункциональным рулем с регулировкой по вылету и высоте, парктрониками, камерами кругового обзора, системой контроля слепых зон, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности.

Автомобили с передним приводом и более мощным 2,5-литровым 192-сильным двигателем доступны по цене до 4,5 миллиона рублей. Трансмиссия в таких моделях – «автомат». Они оснащены 19-дюймовыми дисками и премиальной акустикой.

Фото: Carsweek.ru

Ранее в сети появилась информация о технических характеристиках будущего преемника Mazda6 перед официальной премьерой в Китае.