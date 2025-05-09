Сафнауэр собирается создать новую команду в Формуле 1.

В следующем сезоне Формулы 1, который начнётся в 2026 году, число участников чемпионата увеличится до одиннадцати с появлением новой команды Cadillac. Таким образом, гонки обещают стать ещё захватывающее и насыщенные событиями.

Отмар Сафнауэр, известный по работе в командах Racing Point/Aston Martin и Alpine, высказал мнение, что в Формуле 1 есть потенциал для присоединения двенадцатой команды. Он уже приступил к разработке проекта и готовится к возможному участию в выборах новых участников.

«Когда я впервые попал в Формулу 1, в чемпионате выступали двенадцать команд. С тех пор многое изменилось, но я убежден, что сейчас есть место для расширения списка участников», - поделился своими мыслями Сафнауэр.

Эксперт уверен, что если будет принято решение о расширении количества команд, его заявка окажется наилучшей. «Я работаю над этим вопросом и готов предложить конкурентоспособное решение», - добавил он.

Следует отметить, что Cadillac стала одиннадцатой командой в Формуле 1, однако, как сообщается, выбор пал на неё из пяти заявок. Это свидетельствует о том, что желающих вступить в чемпионат достаточно много.

«Я уверен, что если будет предложена возможность для ещё одной команды, конкуренция будет жесткой. Я нацелен на то, чтобы моя заявка была лучшей, и готов приложить все усилия для этого», - заключил отметившийся специалист.