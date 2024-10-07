Роль магазина скидок в истории команды Force India, по словам Сафнауэра

Как сообщил бывший руководитель команды Force India Отмар Сафнауэр в подкасте High Performance, у гонщиков из Aston Martin в настоящее время нет проблем с бюджетом. Тем временем, в прошлом, их предшественникам иногда доводилось выходить за рамки обычного и находить нестандартные решения.

Сафнауэр вспоминал, как Лоуренс Стролл приходил в команду на предмет присоединения своего сына Лэнса. В особенности его поразило то, что даже на 4-м месте в Кубке конструкторов сотрудники работали в очень скромных условиях. Например, инженер, занимавшийся настройкой переднего крыла, сидел на мусорном баке, чтобы достичь нужной высоты для работы.

Force India, управлявшаяся с бюджетом в 90 миллионов фунтов, активно боролась с командами, располагавшимися в иных условиях. Соперники имели в разы больший финансовый запас и штат сотрудников — от 14 000 человек. На разработку машины Force India уделяла всего 4 миллиона фунтов, в то время как у конкурентов эта цифра достигала 60-70 миллионов.

Сафнауэр рассказал, что ему лично дважды приходилось выкладывать деньги на зарплату всем работникам Force India из-за задержек с финансированием. Иногда не хватало средств даже на обычную офисную мебель. Например, чтобы инженеры могли работать, им требовались специальные столы для ламинирования, но команда не могла их себе позволить.

Чтобы решить эту проблему, Отмар Сафнауэр отправил своего операционного директора за необходимыми столами в магазин скидок Costco. Там удалось приобрести рабочие столы по 220 фунтов за штуку, хоть они и не были известного престижного бренда, но эффективность использования оправдала себя, особенно учитывая разницу в цене.