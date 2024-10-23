Более полумиллиона легковых автомобилей произведено в России с начала года.

По информации, предоставленной Росстатом, за первые 9 месяцев 2024 года с российских производственных линий было выпущено 508 000 легковых автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 39,3%. В то же время в сентябре было произведено 66 000 автомобилей, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Общее производство грузовых автомобилей за период с января по сентябрь составило 141 000 единиц, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Только в сентябре с производственных линий сошло 19 000 грузовиков, что на 3,9% больше, чем в сентябре 2023 года.

Не стоит забывать, что в сентябре на заводе АВТОВАЗа в Ижевске началось производство электромобиля под названием LADA e-Largus, а также на заводе Haval в Тульской области стартовала сборка кроссовера под названием Н3. Кроме того, в сентябре на заводе КАМАЗа был собран 2,5-миллионный грузовик.