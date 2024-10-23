Главная Новости Легковые автомобили Более полумиллиона легковых автомобилей произведено в России с начала года.
Новости

Более полумиллиона легковых автомобилей произведено в России с начала года.

По информации, предоставленной Росстатом, за первые 9 месяцев 2024 года с российских производственных линий было выпущено 508 000 легковых автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 39,3%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2024, 20:01·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

По информации, предоставленной Росстатом, за первые 9 месяцев 2024 года с российских производственных линий было выпущено 508 000 легковых автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 39,3%. В то же время в сентябре было произведено 66 000 автомобилей, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Общее производство грузовых автомобилей за период с января по сентябрь составило 141 000 единиц, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Только в сентябре с производственных линий сошло 19 000 грузовиков, что на 3,9% больше, чем в сентябре 2023 года.

Не стоит забывать, что в сентябре на заводе АВТОВАЗа в Ижевске началось производство электромобиля под названием LADA e-Largus, а также на заводе Haval в Тульской области стартовала сборка кроссовера под названием Н3. Кроме того, в сентябре на заводе КАМАЗа был собран 2,5-миллионный грузовик.

Источник

Легковые автомобили (111)Производство (55)Грузовые автомобили (33)Российский автопром (11)Автопром (4)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация