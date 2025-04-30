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С лунными шинами Michelin луноходам не страшны почти все.

Марсоход на Луне: разработка колес для длительных миссий. Michelin в лунной программе: технологии для будущих шин на Земле. NASA и Michelin: партнеры в создании нового лунохода.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.04.2025, 09:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Требования к разработке колес для марсохода оказались чрезвычайно строгими. Автономное транспортное средство, предназначенное для исследования Луны в течение десяти лет, должно собирать образцы грунта на различных участках спутника Земли в ходе многочисленных пилотируемых и беспилотных миссий.

Для обеспечения надежности и эффективности каждое колесо было подвергнуто строгим тестам в условиях, максимально приближенных к марсианским. Эксперты убедились, что разработанные колеса выдерживают как крайне высокие, так и низкие температуры, способны защититься от солнечной и космической радиации, а также обеспечивают хорошее сцепление с рыхлой почвой.

Фото: Carsweek.ru

Представители компании Michelin утверждают, что их участие в лунном проекте может привести к значительным техническим и научным открытиям, которые смогут улучшить технологии производства шин для повседневных автомобилей на Земле.

В прошлом году NASA объявило о выборе трех финалистов, которые будут заниматься разработкой новейшего лунохода. Команда из Хьюстона, штат Техас, выбрала Michelin в качестве своего партнера. Американское космическое агентство выделило 30 миллионов долларов на завершение оценки возможности использования лунных роверов.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на свет появились новости о том, что Michelin представила общественности свою новейшую спортивную шину Michelin Sport S 5. Производитель автомобильных шин представил подробное видео о своей новой разработке с объяснением улучшений и обновлений. Новые шины созданы для лучшей проходимости при повышенных нагрузках, связанных с использованием крупных гибридных и электрических транспортных средств.

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