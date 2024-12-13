Увеличение штрафов за нарушения на дорогах вступит в силу с 1 января в России.

Государственная Дума Российской Федерации подготовила новогодние «сюрпризы» для водителей транспортных средств - с 1 января 2025 года вступят в силу новые штрафы на дорогах.

По информации официального сайта Госдумы, размер штрафа за непристегнутый ремень увеличится с 1 000 до 1 500 рублей. Также повысится штраф за проезд на красный свет светофора. Нарушение правил выезда на встречную полосу будет оштрафовано в размере от 1 500 до 2 250 рублей, за несоблюдение разметки и игнорирование дорожного знака - до 750 рублей. Также предусмотрено увеличение штрафов за езду по трамвайным путям, обочинам, отказ от медосвидетельствования и другие нарушения.

Согласно принятому во втором и третьем чтении законопроекту, изменятся размеры многих штрафов, предусмотренных в статье 12 Административного Кодекса. Особое внимание уделено штрафам за превышение скорости, которые составляют 75% всех нарушений. Вновь установленные штрафы за превышение скорости будут колебаться от 750 до 7 500 рублей в зависимости от превышения скорости.

Некоторые эксперты считают, что предлагаемое увеличение размеров штрафов не совсем уместно в текущей экономической обстановке, в то время как другие считают, что изменения необходимы, особенно в части нарушений, приводящих к возможному ущербу здоровью и жизни людей.

Предлагается увеличить штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения с 30 000 до 45 000 рублей. Также предлагается ужесточить наказание за неоказание преимущества скорой помощи и полиции (от 4 500 до 7 500 рублей), а также за нарушение ПДД, приводящее к легкому вреду здоровью (от 3 750 до 7 500 рублей).

Изменения в размерах штрафов были внесены в другой законопроект, который изначально затрагивал только штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Инициаторы законопроекта обратили внимание на увеличение количества ДТП из-за отсутствия полисов, а также на рост судебных исков и штрафов. Предлагается увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО при повторном нарушении (от 3 000 до 5 000 рублей).

Одним из важных моментов, на который следует обратить внимание, является увеличение льготного срока для уплаты штрафов за нарушения ПДД. Теперь льготный период составит 30 дней со дня вынесения постановления, при этом размер скидки при оплате в этот период снизится с 50% до 25%.