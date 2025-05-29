Продажи новых полуприцепов в России сократились на 50%

За первые четыре месяца текущего 2025 года в России было продано 7,7 тысяч новых полуприцепов (грузоподъемностью от 16 тонн). Этот показатель на 51% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил Сергей Целиков, руководитель агентства "АВТОСТАТ", на конференции "АВТОСТАТ Analytic time", посвященной пассажирскому транспорту.

Аналитик отметил, что в кризисный 2022 год спрос на данную категорию транспортных средств снизился на 21%, однако уже в 2023 году отмечен рост: продажи полуприцепов увеличились на 57%. В 2024 году наблюдался дальнейший рост объемов продаж, и рынок вырос до 45,3 тысяч единиц (рост на 7%). Однако за первые четыре месяца 2025 года наблюдается изменение тенденции с "плюса" на "минус".

На текущий 2025 год пять производителей - Tonar, Sunhunk, CTTM, Bonum и Grunwald - контролируют 38% рынка. По типу кузова наибольшей популярностью в отчетном периоде пользовались новые бортовые/тентованные полуприцепы, занимая долю 27,8% на рынке. Рефрижераторы заняли второе место по популярности с долей 14,8%, а цистерны - третье место с долей 13,4%.

Более подробную информацию о рынке коммерческого транспорта можно найти в соответствующей презентации. Ознакомиться с материалами и условиями получения доступа к ним возможно здесь.