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Рынок подержанных автомобилей из Китая в июле увеличился на 80%

По информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», в июле текущего года количество приобретенных россиянами подержанных легковых автомобилей китайских производителей составило 18241 единицу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.08.2024, 14:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», в июле текущего года количество приобретенных россиянами подержанных легковых автомобилей китайских производителей составило 18241 единицу. Этот показатель на 80% превышает аналогичные данные за июль предыдущего года (10150 автомобилей).

Согласно отчету, четверть всех приобретенных в июле подержанных китайских автомобилей приходится на бренд Chery, что соответствует 4554 единицам – на 55% больше, чем год назад. Пятая часть данной статистики приходится на Geely (3697 шт.; +78%), а восьмая – на Haval (2343 шт.; рост в 2,3 раза). Также стоит отметить, что отметку в 1 тысячу автомобилей преодолели Lifan (1898 шт.; +13%) и Great Wall (1103 шт.; +4%).

Наиболее популярным среди российских владельцев остается кроссовер Chery Tiggo, вторичный рынок которого насчитал 780 проданных автомобилей в июле. Незначительно уступил лидеру Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 770 единиц. На третьем месте в списке предпочтений оказался Geely Coolray с результатом в 715 проданных машин. Кроме вышеперечисленных, в пятерку лидеров также вошли Lifan X60 и Haval F7 (611 и 586 шт. соответственно).

По итогам семи месяцев текущего года общее количество купленных россиянами подержанных китайских автомобилей составило 98907 единиц – это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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