Продажи подержанных автомобилей увеличились на 15% в ноябре

В России за ноябрь 2024 года было куплено 524,5 тыс. подержанных легковых машин, что на 14,5% превышает прошлогодние показатели (458,1 тыс. штук в ноябре 2023 года). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Более половины вторичного рынка приходится на пять крупнейших марок. LADA сохраняет лидерство, занимая почти 26% доли рынка. Toyota занимает десятую часть, а также в ТОП-5 входят корейские Kia (5,5%), Hyundai (5,3%) и японский Nissan (4,5%).

Доля Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford составила от 3% до 4% каждый по итогам ноября. У других брендов доля находится ниже 3%.

По данным за 11 месяцев текущего года, количество приобретенных россиянами подержанных автомобилей составило 5,5 млн штук, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.