Рост продаж подержанных автомобилей в июле - хороший знак для экономики

По информации от агентства «АВТОСТАТ», в июле текущего года в России было реализовано 546,2 тысячи подержанных легковых автомобилей. Этот показатель превышает данные июня на 9,3% и на 6,7% больше, чем год назад, в июле 2023 года. Таким образом, после снижения объемов в предыдущем месяце, вторичный рынок вернулся к устойчивому росту.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ», отметил, что текущий показатель является самым высоким за последние 11 месяцев. Он подчеркнул: «Следует отметить, что максимальный объем вторичного рынка был достигнут в августе 2023 года, когда было продано 551,3 тысячи подержанных автомобилей. Разница в 5 тысяч автомобилей не позволила июлю текущего года повторить этот рекорд».

Также стоит отметить, что благодаря результатам июля рынок подержанных автомобилей в России за первые 7 месяцев 2024 года оказался в плюсе. Общий объем продаж за этот период составил почти 3,3 миллиона единиц, что на 0,9% выше, чем за аналогичный период года назад. Напомним, что в первом полугодии отмечалось снижение на 0,2%.

Подробную информацию о самых популярных марках и моделях на вторичном рынке как за июль, так и за весь текущий год можно найти на официальном сайте агентства.