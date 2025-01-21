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Авторынок б/у автомобилей продемонстрировал лучшие показатели за последнее десятилетие.

Продажи подержанных автомобилей в России достигли 6,04 млн штук в 2024 году, установив новый рекорд за последнее десятилетие. Лидером рынка остается LADA. Статья об этом и о форуме ForAuto – 2025.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.01.2025, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, опубликованной агентством «АВТОСТАТ», в России за 2024 год было продано 6,04 миллиона подержанных легковых автомобилей. Этот результат превысил показатель предыдущего года на 6% и стал самым лучшим за последние 10 лет.

Напомним, что рекордные 6,1 миллиона машин были проданы на вторичном рынке России в 2014 году, и с тех пор это значение ни разу не достигалось.

Наибольшая доля рынка подержанных легковых автомобилей в прошлом году пришлась на отечественный бренд LADA, который составил почти 25% от общего объема продаж, что равняется 1,5 миллионам автомобилей. Значительно меньше, всего 619,5 тысяч автомобилей (доля 10,3%), было продано подержанных Toyota. Процентный порог в 5% также преодолели Kia (349,5 тысяч экземпляров) и Hyundai (322,2 тысячи автомобилей).

Сведения о самых востребованных моделях на вторичном авторынке России доступны по ссылке.

Более подробно об итогах и перспективах развития рынка подержанных автомобилей будут обсуждаться на XV ежегодном форуме автобизнеса под названием «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который пройдет 13 февраля в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».

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Вторичный рынок (59)Автомобили с пробегом (50)Авторынок россии (185)Легковые автомобили (177)Продажи (360)Марки-лидеры (86)Hyundai (199)Kia (186)Toyota (280)Lada (499)

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