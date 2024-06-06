Ford отзывает автомобили Mustang Dark Horse и GT из-за серьезной угрозы пожара

Инцидент, связанный с критической проблемой безопасности, бросил тень на безопасность владельцев автомобилей модели Mustang. Согласно информации с портала carscoops.com, проблема касается напорной трубопровода сцепления, который может находиться слишком близко к выхлопным трубам, увеличивая риск возгорания при перегреве и утечке гидравлической жидкости.

Один из владельцев Mustang Dark Horse уже столкнулся с проблемой из-за неправильной фиксации напорной линии гидравлического сцепления, что привело к ее соприкосновению с выхлопной системой автомобиля. В результате при высоких температурах выхлопных газов жидкость могла воспламениться, вызывая пожар под капотом. Подобный инцидент произошел в апреле, когда педаль сцепления у заклинило во время движения, а затем из-за дыма и огня пришлось остановиться.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) и Ford пока не представили официальную информацию о масштабах проблемы. Таким образом, количество затронутых автомобилей и коренная причина неисправности остаются вне поля зрения общественности.

Фото: Carsweek.ru

Владельцам автомобилей Mustang 2024 года с механической коробкой передач настоятельно рекомендуется обратиться к официальным дилерам для проверки и устранения выявленных проблем.

В связи с серьезностью дефекта владельцам автомобилей, подвергшихся отзыву, необходимо незамедлительно устранить проблему, чтобы уменьшить риск возгорания и обеспечить безопасность на дорогах.

Стремительные действия на принятие решений по устранению проблемы особенно важны в данной ситуации. Одновременно, стоит отметить, что россияне увеличили спрос на кабриолеты Ford Mustang перед наступлением летнего сезона, несмотря на возможные проблемы безопасности, выявленные у моделей этого года.