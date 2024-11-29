Rox отложил официальный запуск внедорожника 01 в России

Изначально новинку планировали представить россиянам до конца 2024 года. Новая официальная дата старта продаж - январь. Однако эксперты не исключают возможность появления новых задержек.

Компания Rox Motor уже в сентябре 2024 года получила ОТТС на новинку. Rox 01 представляет собой последовательный гибрид с двумя электромоторами и 1,5-литровым бензиновым ДВС. Общая мощность такого гибрида достигает 476 л.с. Емкость аккумулятора - 44,5 или 56 кВт⋅ч. Заявленный запас хода - до 300 километров.

Внешний вид Rox 01 явно вдохновлен дизайном и концепцией Land Rover Defender. Это не только узнаваемая эстетика, но и определенные технические особенности. Более подробную информацию о китайской новинке мы узнаем ближе к официальному запуску.

Фото: Carsweek.ru