В сентябре российский авторынок занял пятое место среди европейских рынков

Российский автомобильный рынок в сентябре занял пятую строчку среди крупнейших рынков Европы, несмотря на то, что в августе находился на втором месте. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» на основе информации консалтинговой компании GlobalData, опубликованной порталом Just Auto.

Абсолютным лидером по продажам автомобилей в Европе по итогам сентября 2025 года стала Великобритания. В этой стране за месяц реализовано 312 891 автомобиль, что на 13,7% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Эксперты отмечают, что в Соединённом Королевстве в первый месяц осени традиционно фиксируется рост продаж, связанный с обновлением идентификаторов на номерных знаках. Между тем, в августе Великобритания занимала только четвертое место в европейском рейтинге.

Второе место в списке крупнейших европейских авторынков по итогам сентября заняла Германия. Здесь было продано 235 528 автомобилей, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Франция сохранила за собой третью позицию, реализовав 140 354 автомобиля, что на 1% превышает показатель сентября 2024 года. На четвертое место вышла Италия с результатом 126 679 проданных машин, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В случае включения России в статистику европейских рынков, страна в сентябре занимает пятую строчку рейтинга. По данным агентства «АВТОСТАТ», в России за этот месяц было продано 122 659 новых легковых автомобилей, что на 18,7% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. Несмотря на снижение, этот результат остается самым высоким на российском рынке в 2025 году.

Шестое место в европейском рейтинге, как и ранее, занимает Испания. В сентябре в этой стране реализовано 85 167 автомобилей, что на 16,4% больше, чем в сентябре 2024 года.