Авторынок России занял второе место в Европе в октябре.

Автомобильный рынок России продолжает радовать своими показателями. В октябре текущего года он поднялся на второе место в европейском рейтинге, показав рост объемов продаж и превзойдя сентябрьские результаты. Это стало ясно после анализа данных, предоставленных специалистами агентства «АВТОСТАТ» на основе информации консалтинговой компании GlobalData.

Лидерство в списке стран-производителей автомобилей в октябре 2024 года удерживает Германия, где было продано 231 992 автомобиля – на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Россия же, рассматриваемая в контексте автомобильного рынка Европы, заняла второе место. По данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре текущего года объем продаж новых легковых автомобилей в РФ составил 171 179 штук, что на 52,4% больше, чем в октябре 2023 года.

Третью строчку среди крупнейших авторынков Европы на этот раз заняла Великобритания, где было реализовано 144 288 единиц (-6%), несколько уступив лидерам. В сентябре британский авторынок возглавлял список.

На четвертом месте оказалась Франция с результатом в 135 529 проданных автомобилей (-11,1%). Пятое место занимает Италия, где было реализовано 126 488 машин (-9%). Следует отметить, что в середине осени авторынок Испании продемонстрировал рост на 7,2%, с общим объемом продаж в 83 472 единицы.