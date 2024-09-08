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Российский авторынок в августе оказался вторым по объему продаж в Европе

Автомобильный рынок России продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в августе текущего года он занял второе место в рейтинге европейских стран.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный рынок России продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в августе текущего года он занял второе место в рейтинге европейских стран. Эксперты обратили внимание, что в условиях отрицательной динамики авторынков многих стран Европы, продажи автомобилей в России продолжают идти вверх.

По данным GlobalData, лидерство в Европе по объему продаж сохраняет Германия. Однако в августе этого года продажи снизились на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения потребительской уверенности и слабой экономической ситуации. Более высокие цены на топливо и субсидии в других странах также оказывают негативное влияние на автомобильную промышленность Германии.

Россия в августе обогнала Великобританию на европейском рынке, заняв второе место. Агентство "АВТОСТАТ" сообщило, что объем продаж новых легковых автомобилей в РФ достиг 148 338 штук, что на 35,1% выше, чем в августе прошлого года.

Великобритания, занявшая третью строчку, показала уменьшение продаж на 1,3%, что связано с традиционно низким спросом в последний месяц лета из-за предпочтения покупателей откладывать покупку до сентября. Франция и Италия замыкают первую пятерку, продемонстрировав снижение продаж на 28,1% и 13,3% соответственно.

Испания также столкнулась с уменьшением авторынка на 6,5% в конце лета. Высокие процентные ставки и общая неопределенность оказали негативное влияние на покупательскую активность в стране. В целом, европейский рынок продолжает испытывать сложности из-за различных экономических факторов.

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