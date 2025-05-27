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Российский авторынок в апреле стал пятым в Европе.

Автомобильный рынок России поднялся на одну строчку в Европе. В апреле лидируют Германия и Италия, РФ на пятом месте. Продажи авто в России снизились на 25,5%.
РедакцияР
Редакция
27.05.2025, 10:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный рынок в России продолжает демонстрировать устойчивое развитие. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в апреле 2025 года Россия поднялась на одну строчку вверх в европейском рейтинге и заняла пятое место. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" обнаружили, что было реализовано 102 107 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 25,5% ниже, чем год назад.

В то же время, лидером продаж в апреле осталась Германия, где было продано 242 728 машин, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем году. Италия поднялась на второе место с результатом в 139 142 единицы (+2,7%), обойдя Францию, где было реализовано 138 696 автомобилей (-5,6%).

Великобритания, возглавлявшая рейтинг в марте, на этот раз оказалась на четвертой строчке, с показателем в 120 331 проданную машину (-10,4%). Тем временем, авторынок в Испании продемонстрировал рост на 7,1% - было реализовано 98 522 автомобиля. По данным экспертов, ни одна изо стран не смогла достичь планки в 50 тысяч проданных машин в апреле.

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Авторынок россии (288)Легковые автомобили (282)Продажи (502)Авторынок европы (33)Автомобильные рынки (38)Обзор рынка автомобилей (30)Европа (20)

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