Эксперты из России предсказывают бурное снижение цен на автомобили иностранного производства

В Китае наблюдается возрастающий интерес к продукции местных автопроизводителей. Эксперты, с которыми беседовал портал "АвтоВзгляд", считают, что и российские потребители будут привлечены этой тенденцией. Ожидается значительное изменение предпочтений россиян в отношении автомобилей, и китайской автомобильной промышленности такое развитие событий только на руку.

В Китае спрос на иностранные автомобили сокращается. По мнению эксперта Александра Короткова, логично предположить, что эти машины, которые теряют популярность, будут направлены на другие рынки, включая Россию.

Председатель РАДС и основатель проекта "Поворот на Восток" Максим Кузнецов разделяет эту точку зрения. Он отмечает, что снижение цен на автомобили в самом Китае приведет к увеличению параллельного импорта. Посредники начнут активно действовать, ожидая прибыль от перепродажи. В результате развития этой тенденции на российском рынке автомобили известных западных брендов станут более доступными.

Такая динамика сначала скажется на вторичном рынке. Специалисты утверждают, что подержанные автомобили с эмблемами европейских марок могут подешеветь на 10-15%.

Фото: Carsweek.ru

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