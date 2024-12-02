Российские автодилеры ожидают роста цен из-за ухудшения курса рубля

В России до конца текущего года ожидается увеличение стоимости автомобилей на 1-5 процентов, после чего ожидается последний в 2024 году рост. Некоторые участники рынка готовят покупателей к более значительному повышению - до 15 процентов. Специалисты уверяют, что различные факторы будут препятствовать развитию такого сценария.

Сергей Удалов из компании «Автостат» отметил, что несмотря на уход некоторых брендов, конкуренция на рынке остается. Ценовую политику формируют как автопроизводители, так и дилеры, ориентируясь на текущую ситуацию на рынке.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления Fresh, подчеркнул, что в декабре компании стараются увеличить продажи, чтобы успешно завершить год. Поэтому предпринимаются меры для сдерживания роста цен на автомобили.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заметил, что увеличение цен на автомобили не будет значительным, поскольку у дилеров и импортеров еще есть значительные остатки не проданных автомобилей прошлых лет.

Удалов и Кадаков согласны во мнении о том, что подорожают не только иномарки, но и отечественные автомобили, так как последние до сих пор зависят от иностранных комплектующих. По мнению Житнухина, цены на подержанные автомобили будут корректироваться в соответствии с рынком новых машин.

Эксперты предупреждают, что в начале 2025 года ожидается новая волна пересмотра цен из-за индексации утильсбора. Это может привести к увеличению спроса на автомобили в декабре. В настоящее время специалисты характеризуют рынок как "охлажденный", без признаков ажиотажа.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что средний срок кредитования на подержанные автомобили в России увеличился до 78 месяцев.