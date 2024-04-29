Цены на новый Land Cruiser Prado 250 были объявлены российскими дилерами.

На российском автомобильном рынке появились новые внедорожники Land Cruiser Prado 250. Сообщается, что продажи машины стартовали в Китае, и именно оттуда автомобили попадут на российский рынок. В настоящее время самый доступный вариант этой модели можно обнаружить у частного дилера в Барнауле, где цена составляет 7,5 млн рублей. Однако неизвестно, включены ли в эту сумму дополнительные сборы и пошлины. В Омске же цена на автомобиль у частного дилера выше и составляет 9,85 млн рублей.

Несмотря на это, приобретая автомобиль у омского дилера, покупатель получит полный пакет документов. Официальные дилеры также предлагают внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 250 на российском рынке. Впрочем, цена у официальных дилеров начинается от 10,2 млн рублей, а максимальная стоимость достигает 11,5 млн рублей. Автомобиль по максимальной цене представлен на продажу в Иркутске. По техническим характеристикам все автомобили одинаковы: под капотом установлен гибридный двигатель мощностью 330 л.с.

Основой для мотора послужил 2,4-литровый агрегат. Даже базовая комплектация автомобиля имеет полный привод.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В то же время компания Toyota проводит испытания нового электрического внедорожника, который отличается наличием трехрядного салона.