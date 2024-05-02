Российская версия роскошного Mercedes-Maybach 6 впечатлила автомобилистов

Для российского кабриолета Maybach взят донорский автомобиль Mercedes-Benz SL в кузове R230. Он получил новые кузовные детали, колёсные диски, оптику и увеличенный передний свес. Колёса кабриолета Maybach облицованы хромом, а освещение выполнено с использованием светодиодов. А вот кузов покрыт заметным синим оттенком.

Внешне этот автомобиль очень напоминает Vision Mercedes-Maybach 6, которому была сделана презентация в 2017 году. Однако этот концепт так и не появился на рынке.

Для воплощения идеи в жизнь мастера из России использовали 3D-моделирование. Перед этим был сделан и натуральный макет - всё как полагается для ведущих автопроизводителей. В исходном автомобиле обещали установить сразу четыре электромотора с общей мощностью 750 лошадиных сил. Информации о силовой установке в автомобиле из Нижнего Новгорода нет.

Очевидцы, которые видели кабриолет поближе, утверждают, что реплика выполнена очень точно и профессионально.

Фото: Carsweek.ru

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