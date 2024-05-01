Aston Martin Vanquish получит новый двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 824 л.с.

Мы все помним странные видео-загадки Додж Демон 170 с произвольными числами и жутким лепреконом с желтыми глазами, но Aston Martin не идет ни в какие хитросплетения. У британского бренда появился новый двойной турбированный двенадцатицилиндровый двигатель, который будет устанавливаться на новый Vanquish. Как вам такое прямолинейное заявление?

Мы знаем, что новый двенадцатицилиндровый двигатель на подходе, потому что Aston Martin откровенно об этом говорит. Подробности о двигателе пока неизвестны, но нам сообщили, что он имеет более прочный блок с усиленными шатунами, переделанные головки цилиндров, новый впуск, переработанные распредвалы и улучшенные турбокомпрессоры. Также известно, что мощность его составляет 824 лошадиные силы и 738 фунт-футов крутящего момента.

"Двигатель V12 давно является символом мощи и престижа, но он также является проявлением инженерной страсти и технического мастерства," - сказал главный технический директор Aston Martin Роберто Федели. "С 835PS (824 л.с.) и 1000Nm (738 фунт-футов) крутящего момента этот беспрецедентный двигатель представляет собой нечто иное, как наступление ослепительной новой эры для Aston Martin."

Однако мы считаем, что двигатель далеко не является главной новостью. В пресс-релизе о V-12 Aston Martin заявляет, что он будет использоваться в своих "самых эксклюзивных и ограниченно доступных моделях", включая новый флагман, дебютирующий позже в этом году. Объявление, а также вышеуказанное видео, завершаются фразой "Все будут побеждены." Для того чтобы понять, что готовит Aston Martin, не нужно быть экспертом.

Прошло некоторое время с момента появления нового Vanquish. В 2018 году завершилось предыдущее поколение, хотя мы получили что-то вроде предвестника с концептуальным автомобилем 2019 Vanquish Vision. Он задумывался как соперник Ferrari с мотором V6 в центре, но так и не был воплощен в жизнь. Теперь кажется, что старая формула гран туриста с передним двигателем и задним приводом вернется как минимум на одну гонку. Мы ждем не дождемся увидеть его в действии.