Популярность китайских седанов растет среди жителей России. В топе продаж Omoda

По данным «Авито Авто», в предыдущем году средняя стоимость нового китайского седана достигла 2,4 миллиона рублей. Сравнение с 2023 годом показало увеличение предложения на 71,1%, а спроса - практически в два раза, на 95,2%.

Самыми популярными среди россиян являются автомобили марки Omoda – их доля составляет 20,16% от общего спроса. На втором месте со значением 18,33% оказалась Geely, а третье место занял Changan (18,11%). Немного уступив, следом идет Chery (17,67%), а пятое место занимает марка BAIC с долей 5,43%. Особенно впечатляющим ростом спроса по сравнению с 2023 годом может похвастаться Geely - увеличение в 8,3 раза.

В рейтинге по доле предложений в лидерах также преимущество у Omoda, занимающей 22,69%. На втором месте Chery с 21,76%, а на третьем Geely (19,88%). Замыкают топ-5 Changan (18,51%) и BAIC (4,73%). Наибольший прирост предложений вновь у Geely - увеличение в 6,3 раза.

В разбивке по моделям самая большая доля спроса приходится на Chery Arrizo 8 (почти 18%). На втором месте находится Omoda S5 с долей 16,36%, а третье место занимает Geely Emgrand (12,45%). Четвертую позицию занимает Changan Alsvin (около 9%), а пятое место у Geely Preface (почти 6%).

Что касается числа объявлений, то здесь лидерство удерживает Chery Arrizo 8 (доля 21,76%). За ним следуют Omoda S5 с 17,48% и Geely Emgrand с 16,5%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российские автомобильные журналисты приступили к длительному тест-драйву нового «заряженного» седана Omoda S5 GT 2025 года.