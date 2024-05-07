Россияне все чаще выбирают автомобили Jaecoo

Эксперты портала «Автостат» обнародовали результаты продаж автомобилей в России за прошедшую неделю. Одержав верхнюю строчку рейтинга, оказалась компания LADA, которая реализовала 8 761 машину.

На втором месте оказалась Haval с проданными 3 157 автомобилями. А компания Chery закрыла тройку лидеров, реализовав 2 817 машин. В пятерку вошли также две китайские компании: Geely и Changan. Россияне купили 2 035 таких автомобилей. Следует отметить компанию Omoda, превысившую отметку в 1 тыс. проданных машин. Дилеры этой компании реализовали 1 103 авто. Belgee заняла седьмое место, продав 922 машины.

Премиум-бренд Exeed стал девятым, продав 852 авто. Компания Jetour также набирает популярность среди россиян: за неделю было продано 758 машин.

Важно отметить, что впервые в десятку лидеров попала компания Jaecoo: за прошедшую неделю автопарк России пополнился на 510 машин.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале уже сообщалось о продажах новых пикапов в России. В первом квартале этот сегмент рынка продемонстрировал очень стабильный рост.